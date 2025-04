Zakupy w Polsce i w Niemczech - porównanie cen

"Deutsche Welle" porównała ceny produktów spożywczych w polskich i niemieckich sklepach. Zakupy zrobiono w Warszawie i w Bonn we wtorek, 15 kwietnia. Wybierano produkty tej samej marki lub najtańsze w sklepie.

Porównano ceny produktów: bułka kajzerka, chleb tostowy pełnoziarnisty, mleko, woda mineralna, olej słonecznikowy, masło, cukier, mąka, jaja, wędlina z indyka, ser gouda, makaron spaghetti, jabłko, banan, ogórek, pomidor, sałata lodowa, rzodkiewka, majonez, serek twarogowy ziarnisty, czekoladowy zając i jaja czekoladowe.

W Polsce rachunek za zakupy wyniósł 120,45 zł, a w Niemczech 28,14 euro, co po odjęciu kaucji za butelkę (0,25 euro) i uwzględnieniu kursu euro z 15 kwietnia (4,29 zł) dało sumę 119,64 zł.

Co było tańsze w Polsce?

W Polsce zapłacimy mniej za jabłka (odpowiednio 4,99 zł i prawie 13 zł za kilogram) i pomidory (7,99 zł za kilogram w Polsce i ponad 11 zł za kilogram w Niemczech).

W Warszawie tańsze są również cukier (2,99 zł, w Niemczech +1 zł), makaron spaghetti (2,45 zł w Polsce i 3,39 zł w Niemczech) i sery: ziarnisty serek twarogowy (2,29 zł w polskim i 4,25 zł w niemieckim sklepie), i ser gouda (4,99 zł w Polsce i 5,53 zł w Niemczech).

W Polsce taniej kupimy też kawę (za ok. 19 zł, a w Niemczech - za ok. 26 zł) i mielone mięso wołowe (kosztuje 35 zł za kilogram w Polsce i ok. 54 zł za kilogram w Niemczech).

Mleko kosztuje 4,39 zł w Polsce i 4,69 zł w Niemczech. Za masło w Warszawie zapłacono 7,79 zł za 200 g, a w Bonn 8,54 zł za 250 gramów.

Za co zapłacimy mniej w Niemczech?

Z kolei w Niemczech zapłacono mniej za olej słonecznikowy, jaja i majonez: produkty te były tańsze o odpowiednio 1,60 zł, 1,24 zł i 2,75 zł.

Droższe w Warszawie były też banany (o 1,50 zł za kilogram), sałata lodowa (o 1,23 zł) i zielony ogórek (o prawie 40 groszy).

Za słodycze wielkanocne również zapłacimy więcej w Polsce: za czekoladowego zająca ponad 4 zł, a za opakowanie czekoladowych jajek - ponad złotówkę.

Sprawdzono też ceny pieczywa: za bułkę kajzerkę w Niemczech zapłacimy 0,82 zł w Niemczech i 0,35 zł w Polsce; pełnoziarnisty chleb tostowy kupiony w Warszawie kosztował 3,19 zł, a w Bonn - 3,39 zł.

Woda mineralna, mąka i rzodkiewki miały porównywalne ceny, a wędlina z indyka była o 40 groszy tańsza w Polsce.

Wynagrodzenie w Polsce i w Niemczech

Od stycznia minimalne godzinowe wynagrodzenie wynosi w Polsce na umowie o pracę 30,50 zł brutto, a w Niemczech – 12,82 euro, co w przeliczeniu daje prawie 55 zł.

Inflacja

W marcu inflacja wyniosła 2,2 proc. w Niemczech i 4,9 proc. w Polsce. (PAP)