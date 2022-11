- Niech przemówią liczby. Zamiast formułować własne oceny wolałbym odwołać się do indeksu wiarygodności ekonomicznej państwa w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego - powiedział prof. Rzońca Zaznaczył, że do 2017 roku był to obszar, w którym państwo "znakomicie sobie radziło". - Wiarygodność była najwyższa, ale od tamtej pory - niestety - nastąpił bardzo poważny regres - dodał. - Już w 2017 roku po raz pierwszy projekcja inflacji (analiza przygotowana przez ekonomistów NBP) wskazywała, że ryzyko wzrostu inflacji jest wyższe niż prawdopodobieństwo jej utrzymania się poniżej celu - wskazał profesor Szkoły Głównej Handlowej.

Reklama

Więcej w materiale wideo