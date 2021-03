Szef resortu klimatu i środowiska dodał, że w ubiegłym roku ze wsparcia na inwestycje pozwalające wyłapać m.in. deszczówkę skorzystało blisko 25 tys. rodzin.

Celem programu "Moja Woda" jest zwiększenie retencji wody na terenach prywatnych posesji oraz wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Program będzie skierowany do osób fizycznych - właścicieli domów i przewidywać będzie dotacje w wysokości do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów przedsięwzięcia, które doprowadzi do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości. (PAP)

autor: Michał Boroń