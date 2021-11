Jeszcze lepiej. Od początku 2021 r. do końca października wydano już 402 decyzje o wsparciu inwestycji. To o 56 proc. więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Wartość tych inwestycji to 17,3 mld zł - to wzrost o 14 proc. w stosunku do wyniku za cały 2020 r. Ten rok będzie rekordowy.