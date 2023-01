Szanse na to, że Solidarna Polska zagłosuje za ustawą, są małe, ale premier chce, by z obozu Zjednoczonej Prawicy przynajmniej nie płynęły już sprzeczne komunikaty o KPO. Bo z jednej strony w ostatnim czasie widać medialną ofensywę PiS, czyli frakcji premierowskiej, która mówi o zaletach KPO i wiąże jego odblokowanie np. z ułatwieniem wydatkowania większych pieniędzy na zbrojenia, a z drugiej strony są ziobryści twierdzący, że KPO to nie żadne granty, tylko pożyczka na lichwiarskich zasadach. Ale nawet o ujednolicenie przekazu w mediach będzie trudno. – Nasi koalicjanci usztywnili się do tego stopnia, że wczoraj Ziobro na swojej konferencji prasowej zapowiedział rozliczenie premiera z tego, czy tęczowe opaski muzyków występujących na sylwestrze TVP to nie kolejne ustępstwa wobec żądań UE – wskazuje rozmówca z PiS.

Równolegle w obozie władzy, między PiS, Pałacem Prezydenckim a ziobrystami, cały czas trwają negocjacje dotyczące ewentualnych korekt w samym projekcie. Przypomnijmy, że zakłada on m.in. przekazanie spraw dyscyplinarnych sędziów SN i sądów powszechnych do NSA oraz modyfikację tzw. testu bezstronności sędziego (zgodę na test musiałby wyrazić skład orzekający, a badanie dotyczyć tylko konkretnej sprawy).

W trakcie tych negocjacji pojawiają się kolejne luźne pomysły i postulaty. Na przykład taki, że skoro sprawy dyscyplinarne sędziów SN i sądów powszechnych miałyby trafić do NSA, to należałoby zadziałać w drugą stronę i sprawy dyscyplinarne, którymi dziś zajmuje się NSA (sprawy dotyczące sędziów sądów administracyjnych czy służb mundurowych), przenieść do SN. – To tylko pomysł, ale takie „krzyżowe” rozwiązanie wydaje się uczciwe, bo nikt nie będzie wtedy sędzią we własnej sprawie – tłumaczy polityk PiS. Z jednej strony takie rozwiązanie rozbrajałoby zarzut części sędziów (m.in. szefa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Wiesława Kozielewicza), że po zmianach proponowanych w projekcie ustawy NSA miałby (kosztem SN) monopol w zakresie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych. Z drugiej strony przeniesienie tego typu spraw z NSA do SN naraża PiS na konieczność renegozcjacji treści projektu z Brukselą oraz zarzut ze strony Komisji Europejskiej, że część z tych spraw będzie rozpatrywana przez tzw. neosędziów z nadania nowej KRS.