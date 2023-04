Polska awansowała w tym roku na pierwsze miejsce z trzeciego w 2022 r. w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Chin i Rosji, wynika z badania koniunktury przeprowadzonego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) wśród firm członkowskich oraz zrzeszonych w izbach międzynarodowej sieci IGCC.

92,7% respondentów ponownie wybrałoby Polskę jako miejsce swojej działalności, w co czwartym przedsiębiorstwie spodziewa się wzrostu nakładów na inwestycje.

Polskie firmy odporne na zawirowania gospodarcze

"Mimo nadzwyczajnych wyzwań, większość przedsiębiorstw potrafiła utrzymać stabilną pozycję swoich firm, elastycznie dostosowując swoje modele biznesowe do zmieniającej się sytuacji, a nawet wykorzystywać nowe warunki do rozwoju udoskonalając własne procesy operacyjne czy poszukując nowych obszarów ekspansji. To pozytywny sygnał stawiający Polskę, w rankingu najchętniej wybieranych lokalizacji inwestycyjnych w Europie, na pierwszym miejscu" - powiedział dyrektor generalny AHK Polska Lars Gutheil, cytowany w komunikacie.

Pozytywne oceny inwestorów zagranicznych Polska zyskuje przede wszystkim za członkostwo w UE - 99,1% ocen pozytywnych, jakość i dostępność lokalnych dostawców (95,5%), zaś na trzecim - kwalifikacje pracowników (93,2%).

Problemy znane od lat

"Respondenci wskazywali na utrudniające ich działalność obszary, takie jak bezpieczeństwo prawne, działanie administracji publicznej oraz elastyczność prawa pracy. Najgorzej respondenci ocenili jednak przewidywalność polityki gospodarczej - 63,6% wypowiedzi negatywnych oraz system podatkowy i administrację skarbową - 48,2%. Odnotowano także znaczny odsetek ocen negatywnych obciążeń podatkowych oraz stabilności politycznej i społecznej kraju" - czytamy w raporcie.

Prawie połowa firm (48,6%) ocenia, że nakłady inwestycyjne pozostaną na tym samym poziomie, 25,9% planuje wzrost nakładów inwestycyjnych, zmniejszenia tych nakładów spodziewa się 25,5% firm.

"Największymi zagrożeniami w ciągu najbliższego roku będą według ponad czterech piątych respondentów ceny energii i surowców (81,8%), ponadto wymieniano koszty pracy (67,7%), ramowe warunki polityki gospodarczej (53,2%) oraz popyt (52,3%)" - czytamy dalej.

Wsparcie z UE mile widziane

W odpowiedzi na pytanie jaki wpływ na decyzje inwestycyjne mają dotacje unijne - 29,5% firm odpowiedziało, że niewielki; 19,5% oceniło, że występuje brak odpowiednich dotacji. Z ankiety wynika, że 40% firm nie ubiega się o dotacje, ok. 10% firm ocenia, że dotacje z UE mają wpływ znaczny i kluczowy na aktywność inwestycyjną.

Kryzysy utrudniają funkcjonowanie firm

"Stan gospodarki w Polsce pozytywnie ocenia 66,4% badanych przedsiębiorstw, jednak odnotowano wyraźny spadek odsetka ocen pozytywnych w stosunku do roku poprzedniego - niemal o 6 pkt proc. Ponad 33% respondentów oceniło stan gospodarki jako zły, co stanowi najgorszy wynik od 2012 roku. Ocena ta jednoznacznie związana jest z wydarzeniami ostatniego roku. Niemal trzy czwarte respondentów przyznało, że kryzys energetyczny, rosnące ceny energii i inflacja negatywnie wpłynęły na działalność ich przedsiębiorstw" - podano w raporcie.

Ponad połowa badanych kondycję biznesową firmy uznała za niezmienioną w stosunku do poprzedniego roku - 53,6% wskazań, 20,5% firm oceniła sytuację jako lepszą wobec ub.r.

"Prawie 2/3 respondentów stwierdziło, że liczba zatrudnionych pracowników nie zmieni się w stosunku do poziomu z roku poprzedniego. Ponad 1/4 badanych firm zapowiada z kolei wzrost liczby pracowników - 25,5%. W co dziewiątej, biorącej udział w badaniu firmie, liczba pracowników prawdopodobnie zmaleje - 10,9%" - czytamy dalej.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przeprowadziła w marcu br. badanie ankietowe wśród firm członkowskich izb międzynarodowych zrzeszonych w Sieci Izb Międzynarodowych w Polsce (IGCC) w formie online. W badaniu wzięło udział łącznie 241 menedżerów.

(ISBnews)