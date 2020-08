Bank centralny Hiszpanii (BdE) wskazał w najnowszym raporcie o sytuacji finansowej kraju, że wskutek koronakryzysu doszło do rekordowego wzrostu długu publicznego. Od lutego do czerwca powiększył się on o 88 mld euro, czyli o 7,3 proc.

Z raportu BdE, na którego szacunki powołuje się w czwartek telewizja TVE, wynika, że do czerwca 2020 r. dług publiczny osiągnął nienotowany wcześniej poziom 1,28 bln euro. Bank centralny przypomina, że już w 2015 r. wartość długu publicznego Hiszpanii oscylowała na poziomie równowartości Produktu Krajowego Brutto tego kraju; odnotowuje, że w czerwcu 2020 r. w następstwie koronakryzysu zadłużenie publiczne sięgnęło 103 proc. PKB. Zjawisko rekordowego zadłużenia dotyczyło również finansów wspólnot autonomicznych Hiszpanii. Jego poziom w czerwcu sięgnął 304,8 mld euro, co oznacza, że tylko podczas jednego miesiąca zadłużenie wzrosło o 2,7 mld euro. Hiszpański bank centralny w raporcie spodziewa się pogłębienia zjawiska zadłużenia publicznego. Eksperci BdE szacują, że już w grudniu 2020 r. dług publiczny osiągnie wartość 115-120 proc. PKB.