Jutro rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, na którym może dojść do wojny o to, czy posłów jest 460, czy tylko 458. Spór dotyczy dwóch prawomocnie skazanych posłów PiS, jednocześnie ułaskawionych przez Andrzeja Dudę w 2015 r. Do tego czasu obaj politycy mogą zostać lub już zostali zatrzymani przez policję i doprowadzeni do odbycia kary. Wczoraj nakazy w tej sprawie wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. – Policja wciąż czeka na postanowienie sądu nakazujące doprowadzenie M. Kamińskiego i M. Wąsika. Po jego otrzymaniu stosowne działania będą podjęte natychmiast – napisał wieczorem na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Pismo zapewne trafi do policji dziś przed południem. – Sprawa zakończyła się prawomocnym uchyleniem postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów. Ministrowi Wąsikowi nadal przysługuje mandat, a więc także immunitet, co uniemożliwia zrealizowanie nakazu – twierdzi adwokat Macieja Wąsika mec. Janusz Woźnicki.

