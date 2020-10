Jak zaznaczył wicepremier podczas konferencji Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych Unii Europejskiej, nowy fundusz nie zawiera tzw. kopert narodowych. Oznacza to, że skorzysta z niego ten kraj, którego instytucje najszybciej złożą aplikację i uzyskają akceptację Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

"Apeluję do przedstawicieli krajowych instytucji finansowych o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz przygotowania i uruchomienia preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców" - dodał.

Przypomniał, że głównym celem funduszu jest zapewnienie wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom poprzez zwiększenie im dostępu do finansowania.

Resort wskazał, że zgodnie z planami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mnożnik finansowy w nowym funduszu ma wynieść co najmniej 5. To oznacza, że do Polski trafi pięciokrotnie wyższa wartość akcji finansowej (np. kredytowej czy leasingowej) od wartości kapitału „zainwestowanego” w EFG. Przekładając to na krajowy grunt, oczekujemy co najmniej 20 mld zł preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców w ciągu najbliższych 3 lat.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, wsparcie z EFG będzie udzielane bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, w tym m in. przez banki komercyjne, instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe, spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital). Będą one korzystać z takich instrumentów, jak: pożyczki, inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe, udziały w ryzyku, zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancje.

15 października 2020 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał umowę, zgodnie z którą Polska przystąpiła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego dot. Covid. Fundusz został stworzony przez państwa UE i pozwoli Grupie EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) na zwiększenie wsparcia dla inwestycji o ok. 200 mld euro.

Fundusz będzie mieć określone, indywidualne cele i kryteria kwalifikowalności. Okres inwestycji Funduszu będzie trwać do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia.