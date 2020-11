Obok „Je…ć PiS” na transparentach deklarują za Kantem: „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”. I zauważają, że od tego, co się wydarzyło, nie ma odwrotu, bo „Annuszka już rozlała olej”. Kim więc są i czego chcą?

– Chce nam pani zrobić psychoanalizę, żeby można było potem napisać: spytaliśmy grupę studentów? W sumie studenci od zawsze byli najłatwiej dostępnym materiałem badawczym, a teraz to już niemal wszystkim wydaje się, że są ekspertami od tego, co myślimy, kto nami kieruje – mówi ironicznie Kuba, student Politechniki Warszawskiej. Zgadza się na rozmowę pod warunkiem, że nie padnie ani słowo o tym, jak zepsute i zdemoralizowane jest jego pokolenie. OK, zgoda. – Taki przykład. Słyszymy teraz, że maszeruje tylko lewactwo. Ale ja w ostatnich wyborach parlamentarnych i jednocześnie moich pierwszych głosowałem na Konfederację. Dlaczego? Bo do lewactwa mi daleko, ale też nie podoba mi się dzielenie kraju na PO i PiS – opowiada. Ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji spowodowało, że wyszedł na ulicę. – Mam dziewczynę, oboje jesteśmy wierzący. Nie wiem, co ona, co my byśmy zrobili, gdybyśmy kiedyś mieli zostać rodzicami dziecka obciążonego śmiertelną wadą.

– Większym okrucieństwem jest zmuszać kobietę do porodu i do tego, by patrzyła, jak jej dziecko umiera – dodaje Wiktoria, która przysłuchuje się rozmowie. Dlatego od momentu ogłoszenia orzeczenia TK w sprawie ustawy o planowaniu rodziny są razem na ulicach. Co drugi dzień przygotowują transparenty z nowymi hasłami. Bo transparenty szybko się zużywają. Dosłownie – od deszczu, wiatru i przeciskania się w tłumie – i w przenośni, bo uznali, że muszą reagować na to, jak protesty komentują politycy. Ostatnio usłyszeli diagnozę swojego zdziczenia: wszystko przez to, że zostali wychowani przez media III RP i ich autorytety. To dlatego wartości, o których naucza Kościół, są dla nich niezrozumiałe. – To była analiza europosła Patryka Jakiego. A Joachim Brudziński napisał, że nas nawet żałuje. Jesteśmy biedni, odhumanizowani, zostawieni przez rodziców sam na sam z internetem i oto skutek. Ta opinia jest równie trafiona jak ostrzeżenie, które znalazłam w sieci: ponoć nasze transparenty niesiemy na kijach wzmacnianych ołowiem i drutami, by w odpowiednim momencie użyć ich jako broni – mówi Wiktoria.

Wychowani przez polityków

Doktor Agnieszka Kwiatkowska z Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS na pytanie, czy młodzież jest radykalna, odpowiada: tak. – Ale katalizatorem jej działań była bardzo radykalna zmiana prawa. A także radykalny sposób, w jaki została wdrożona. Próby uchwalenia ustawy ograniczającej dopuszczalność aborcji przez Sejm nie udawały się, więc wybór padł na TK. Ten wydał orzeczenie w szczycie pandemii, co jeszcze podniosło emocje.

