Wiceszefowa klubu Lewicy Beata Maciejewska na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie poinformowała, że Lewica przedstawiła projekt uchwały, wzywającej Radę Ministrów do wniesienia projektu ustawy o przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy.

"KPO to 250 mld zł na odbudowę Polski. Nie powinno być tak, że ten plan jest przyjmowany, procedowany, omawiany bez udziału posłów i posłanek, bez udziału społecznego" - podkreśliła posłanka.

Poinformowała też, że Lewica rozpoczęła "szerokie konsultacje" z samorządami, a także ze związkami pracowników i pracodawców dotyczące KPO. "Chcemy wiedzieć, czego tak na prawdę potrzebuje dziś społeczeństwo i chcemy, żeby wola społeczeństwa została zaprezentowana w Sejmie" - dodała Maciejewska.

Jak zauważyła dokument będzie kształtował "sytuację gospodarczą, społeczną, ekologiczną" w Polsce przez wiele lat. "Nie może być tak, że w zaciszu gabinetu (premiera) Mateusza Morawieckiego powstaje plan krajowego planu dobudowy PiS-u" - zaznaczyła.

Sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek, podkreślił, że Lewica "żąda", by KPO był konsultowany na poziomie parlamentu, bo są to środki, które będą wydatkowane do 2026 r. "To są pieniądze Polek i Polaków, a nie PiS" - oświadczył poseł.

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się ws. wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić KE do końca kwietnia.

Obecnie ratyfikacji przez parlamenty narodowe wymaga decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy. Rząd zajmował się projektem ustawy w tej sprawie, ale go nie przyjął. Politycy Solidarnej Polski, w tym minister sprawiedliwości i lider SP Zbigniew Ziobro, publicznie zgłaszali wątpliwości dot. ratyfikacji unijnego mechanizmu łączącego praworządność ze środkami unijnymi.

Przygotowany przez rząd Krajowy Plan Odbudowy przewiduje skierowanie na inwestycje 23,9 mld euro w ramach bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek. Z regulacji unijnych wynika, że KPO musi zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 roku.