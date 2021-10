Z najnowszego, październikowego sondażu Kantar wynika, że 32 proc. badanych, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Republikanami. To wynik bez zmian w stosunku do poprzedniego sondażu, z września.

Drugie miejsce w sondażu przypadło Koalicji Obywatelskiej, która uzyskała 25 proc. poparcia (bez zmian), a kolejne zajął Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni z 10 proc. (mniej o 2 punkty proc.) Według sondażu do Sejmu dostałyby się też Lewica uzyskując 7 proc. głosów (1 punkt proc. więcej niż poprzednio) oraz Konfederacja z 6 proc. poparciem (2 punkty proc. więcej).

Według sondażu do Sejmu nie dostałyby się: Koalicja Polska-PSL z 3 proc. poparciem (bez zmian), Kukiz'15 z 2 proc. głosów (1 punkt proc. więcej) oraz partia Porozumienie Jarosława Gowina, uzyskująca 1 proc. głosów (bez zmian).

Spośród wszystkich osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 14 proc. nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos (2 punkty proc. mniej).

Według sondażu gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział łącznie 66 proc. respondentów (mniej o 2 punkty proc.). 31 proc. z nich zadeklarowało, że są zdecydowani wziąć udział w głosowaniu, natomiast 35 proc. raczej planuje wziąć udział w wyborach.

Na wybory nie zamierza pójść łącznie 22 proc. respondentów (o 4 punkty proc. więcej): 12 proc. zapowiada, że raczej nie pójdzie głosować, natomiast 10 proc. zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach.

Niezdecydowanych w kwestii uczestnictwa było natomiast 12 proc. respondentów (o 2 punkty proc. mniej).

Sondaż Kantar został zrealizowany techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8 -13 października 2021 roku na reprezentatywnej próbie 968 Polaków powyżej 18. roku życia. Preferencje partyjne badano wśród 638 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach.