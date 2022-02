Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosja zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków: od południa z Krymu, od północy z Białorusi i od północnego wschodu z obwodu biełgorodzkiego. Według Pentagonu celem operacji jest obalenie władz na Ukrainie i zastąpienie ich rządem marionetkowym.

"Każdy obywatel Ukrainy, który w obawie o swoje zdrowie i życie przybędzie do Polski może liczyć na dostęp do opieki medycznej" – przekazał w czwartek na Twitterze szef MZ.

"Pomożemy również rannym, którym nie będzie mogła pomoc strona ukraińska" – zadeklarował Niedzielski. Zapewnił, że "w trudnych chwilach Polska będzie stała przy Ukrainie i jej obywatelach".

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, pytany wcześniej przez PAP o działania resortu w związku z sytuacją na Ukrainie, ocenił, że jesteśmy przygotowani na najczarniejsze scenariusze.

"Od wielu tygodni przygotowywaliśmy się do zapewnienia pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy. Każdemu przybywającemu do naszego kraju musimy zapewnić bezproblemowy, bieżący dostęp do opieki medycznej, w tym również do hospitalizacji" – zaznaczył rzecznik MZ.

Dodał, że analizy dotyczyły m.in. sytuacji na Ukrainie pod kątem epidemicznym, m.in. występujących tam chorób.

"Wszystko po to, by przygotować leki i procedury medyczne pod kątem leczenia pacjentów, często na te choroby, które w Polsce występują marginalnie" – wyjaśnił.

Andrusiewicz podał, że opracowana została również "pełna logistyka odbioru i transportu rannych, łącznie z wyznaczeniem szpitali, do których trafią".