Na inny negatywny efekt związany z religią wskazują Mauricio Drelichman (Szkoła Ekonomii w Vancouver), Jordi Vidal Robert (Uniwersytet w Sydney) i Hans-Joachim Voth (Uniwersytet w Zurychu), którzy w swojej pracy wykorzystali dane z prawie 70 tys. rozpraw inkwizycyjnych w Hiszpanii (od XV w. do początków XIX w.). Okazało się, że gminy, w których skazano większą liczbę osób, mają dziś istotnie niższy dochód na mieszkańca. Jako uzasadnienie naukowcy podają negatywne oddziaływanie inkwizycji na poziom wykształcenia: szczególnie podejrzliwa była ona w stosunku do osób piśmiennych z klasy średniej. To zniechęcało do zdobywania wykształcenia, które było gwarancją bogacenia się. Dodatkowo działalność inkwizycji obniżała poziom wzajemnego zaufania społecznego, co także odbijało się na przedsiębiorczości.