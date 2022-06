"Aktywnie współpracujemy z rządem polskim, z premierem Morawieckim. Jutro przeprowadzimy konsultacje międzyrządowe pierwsze w naszej historii w takim szerokim formacie, kiedy dwa rządy usiądą i będą omawiały cały szereg kwestii, podpisując dokumenty" - poinformował Szmyhal w TVP Info.

Reklama

Dopytywany, jakie to będą dokumenty, odparł, że współpraca międzyrządowa między naszymi krajami ma już własną historię. "Rzecz jasna, że w ciągu kilkudziesięciu lat się spotykaliśmy, ale format, kiedy dwa rządy spotykają się na konsultacjach międzyrządowych per analogiam do konsultacji rządów międzyeuropejskich na terenie Ukrainy - to odbędzie się po raz pierwszy" - zaznaczył.

Reklama

"Bardzo ważne jest to, że inicjatywa tego spotkania nadeszła od rządu polskiego, prezydenta Polski (Andrzeja Dudy) i my z przyjemnością zgodziliśmy się przeprowadzić spotkanie w tym formacie" - zaznaczył premier Ukrainy.

Podkreślił, że "ten format przewiduje współpracę właśnie na poziomie kraju kandydującego oraz kraju członkowskiego UE". "Bardzo ważne jest to, że dziś Polska daje nam platformę, byśmy zaczęli badać ten format konsultacji międzyrządowych pomiędzy dwoma krajami, w tym przypadku - Polską i Ukrainą. "Mamy nadzieję, że w przyszłości ten format się rozpowszechni na wszystkie kraje członkowskie UE" - zaznaczył.

Premier Ukrainy: Chcemy poszerzyć porozumienie z Polską związane z dobrym sąsiedztwem

Między nami jest porozumienie związane z dobrym sąsiedztwem i dobrymi stosunkami, będziemy je poszerzać; kluczowymi kierunkami będzie polepszenie i aktywizacja pracy służb transgranicznych, a także procedur związanych ze wspólną kontrolą celną - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Szmyhal pytany był w TVP Info m.in. o zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas jego wizyty w Kijowie projekt nowego traktatu dobrosąsiedzkiego między Polską i Ukrainą, i jakie będą jego cele, zakres.

Szef ukraińskiego rządu podkreślił, że chce zacząć od podziękowania polskiemu prezydentowi za jego symboliczną - jak mówił - wizytę w Kijowie, za wystąpienie w ukraińskim parlamencie. "To pierwsze wystąpienie lidera narodowego przed parlamentem ukraińskim na żywo podczas agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie. Dla nas to jest bardzo ważne" - zaznaczył Szmyhal.

Podkreślił, że przeprowadzono negocjacje, a prezydenci omówili cały szereg porozumień, kwestii związanych ze współpracą między naszymi krajami. "Między nami jest porozumienie związane z dobrym sąsiedztwem i dobrymi stosunkami, będziemy poszerzać to porozumienie i oczywiście kluczowymi kierunkami będzie rzecz jasna polepszenie i aktywizacja pracy służb transgranicznych, a także procedur związanych ze wspólną kontrolą celną, jeśli chodzi o właśnie przejście granicy" - wskazywał.

Jak mówił, chodzi przede wszystkim o tranzyt towarów przez Polskę, zarówno do, jak i z Ukrainy. "A także dyplomatyczne wsparcie przez Polskę członkostwa i wejście Ukrainy do UE. Te kwestie, rzecz jasna będą uzupełnione i będą u podstaw nowego porozumienia o współpracy i wsparciu między naszymi krajami" - kontynuował.

Szmyhal dziękował również polskiemu narodowi, polskim rodzinom przyjmującym uchodźców z Ukrainy. "Dla nas to jest szczególnie ważne i to także może być punktem naszego porozumienia, jeśli chodzi o współpracę" - powiedział. Jak dodał, będą w nim również kwestie dotyczące edukacji, medycyny.