"Muszę stwierdzić, że wobec różnego rodzaju przeszkód, tych wewnętrznych, bo takie też niestety były, i tych zewnętrznych reforma dotąd nie wyszła" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o reformę sądów na antenie TVP.

"Odcinkowo wiele spraw się poprawiło, tempo wielu spraw się poprawiło, natomiast generalnej zmiany nie ma. Jeśli pytać, czyja to wina, to jest pytanie zrozumiałe i naturalnie stawiane, to winnych jest wielu" - tłumaczył. Na pytanie, czy odpowiedzialność spoczywa na ministrze sprawiedliwości, odpowiedział pytaniem: "A czy Zbigniew Ziobro siedzi za każdym stołem sądowym?".

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, polskie sądy "powinny być zreformowane, ale proces jest bardzo trudny ze względu na różnego rodzaju opory”.