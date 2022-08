Premier podkreślił, że zadaniem rządu jest takie działanie, które prowadzi do tego, "aby Polska stawała się państwem coraz bardziej zrównoważonym w swoich podstawowych parametrach rozwoju gospodarczego, a każdy Polak, każda Polka, żeby mogli żyć, kształcić się i pracować, tam gdzie się urodzili lub tam, gdzie chcą akurat w tym momencie zamieszkać, a nie tam gdzie muszą wyjechać i muszą zamieszkać".

"Polityka naszego rządu do tej pory była polityką wyrównywania szans dla gmin powiatów w całej Polsce. To jest moje zobowiązanie, niech ono popłynie sąd, z Podkarpacia do wszystkich samorządowców. Tak będziemy działać dalej" – oznajmił Morawiecki.

Zależy nam, aby rozwój Polski był sprawiedliwy

Premier podkreślił, że dzięki wsparciu i inwestycjom gminy pięknieją, a mieszkańcy chcą do nich wracać. "To jest kwintesencja polityki naszego rządu. Możemy, oczywiście, mylić się w niektórych sprawach, potykać się, popełniać błędy - za nie przepraszamy. Ale zależy nam przede wszystkim na tym, aby rozwój Polski był sprawiedliwy i równoważony" - powiedział.

Zdaniem Morawieckiego bez takiego podejścia mniejsze gminy byłyby pozbawione szans rozwojowych. "Wydobycie tego piękna z tych gmin - dla turystów, ale także dla przedsiębiorców, dla mieszkańców, ale także dla przyjezdnych - jest warunkiem niezbędnym działania w dłuższej perspektywie" - zaznaczył.

Szef rządu przypomniał też, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który przewiduje przeznaczenie 13,7 mld zł na elastyczne wsparcie dla samorządów. Jak zaznaczył, projekt w najbliższym czasie będzie procedowany w parlamencie.

Dodał, że algorytm został przygotowany w ten sposób, aby najwięcej trafiło do tych samorządów, które najwięcej potrzebują. "Nie może być tak, żeby bogate miasta stawały się jeszcze bogatsze przez to, że proporcjonalnie będą im naliczane wkłady ze strony budżetu państwa, a te gminy mniej zamożne proporcjonalnie procentowo otrzymywałyby mniej" - zaznaczył Morawiecki.

"Odwróciliśmy tę logikę naszych poprzedników rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego" - powiedział premier. "Czynimy wszystko, aby rozwijały się gminy południa, Podkarpacia, powiaty, które wcześniej miały dużo trudniej" - dodał.

Autorzy: Agnieszka Ziemska, Wiktor Dziarmaga/ wnk/ wdz/ mark/