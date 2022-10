Szefowa resortu we wtorek została zapytana na antenie TVP 1 o to, czy w kontekście wydarzeń z ostatnich godzin w Ukrainie polski rząd spodziewa się nowej fali uchodźców do Polski.

"Cały czas jesteśmy gotowi, nasze granice są otwarte i jesteśmy też przygotowani logistycznie na przyjęcie uchodźców. Gdyby taka potrzeba zaszła, to oczywiście obywatele Ukrainy, tak jak to było w lutym i przez cały czas, znajdą u nas wsparcie i miejsce, zarówno dach nad głową, jak i pracę" – podkreśliła minister Maląg.

"Oferujemy pracę jako możliwość stabilizacji, ponieważ mamy bardzo niskie bezrobocie w Polsce. Także jesteśmy gotowi i cały czas pod kontrolą jest sytuacja ewentualnego przybycia obywateli Ukrainy do Polski" – dodała.

Stwierdziła, że przybycie uchodźców to wydatki, ale "należy na nie spojrzeć w kontekście decyzji, jakie są podejmowane". "Dzisiaj tocząca się wojna na Ukrainie, to otwarta wojna. Jest to nie tylko wojna o wolność Ukrainy, ale także o sytuację świata, Europy i Polski, która jest państwem przygranicznym" – powiedziała.

Zaznaczyła, że podejmowane decyzje muszą być humanitarne i odpowiedzialne.

"Można powiedzieć, że jesteśmy w awangardzie międzynarodowej troski o to, aby pomoc dla Ukrainy i odpowiednie sankcje były podejmowane. Przede wszystkim należy dążyć do tego, by wspomóc Ukrainę, aby mogła zakończyć tę wojnę" – podsumowała minister Maląg.