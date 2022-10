Premier zapowiedział rozwiązanie, które będzie rewolucyjne. Rozważane były różne pomysły i wybrano najlepszy z możliwych. Wprowadzamy taryfę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W Polsce to de facto ok. 99 proc. przedsiębiorców, czyli w zasadzie oferta dla wszystkich, bo poza nimi zostanie tylko grupa największych firm. A ponieważ jest dla nich specjalny program dla firm energochłonnych, to w zasadzie cały rynek jest pod ochroną. To jest coś, czego MŚP w swoich postulatach nawet nie mieli, bo mówili o rekompensatach czy ograniczeniach w kontraktach. Natomiast sztywna taryfa, w mojej ocenie, to szokująca, w pozytywnym sensie, dla nich informacja.