"Nie ma żadnego planu połączenia spółek energetycznych. Padające w tej sprawie wypowiedzi są jedynie prywatnymi opiniami osób, które je sformułowały" - napisał w poniedziałek na Twitterze wicepremier Jacek Sasin.

W niedzielę w Programie Pierwszym Polskiego Radia prezes PGE Wojciech Dąbrowski ocenił, że połączenie PGE, Grupy Tauron i Grupy Enea to bardzo dobry pomysł. Dodał, że w konsekwencji powstałaby w przyszłości firma łącząca dystrybucję, odnawialne źródła energii i ciepłownictwo. Potrzeba do tego akceptacji rządu i strony społecznej - zaznaczył.

"Nie jest to zły pomysł, aby w konsekwencji kiedyś powstała firma, która połączy te wszystkie obszary działalności, czyli dystrybucję, odnawialne źródła energii(OZE) i ciepłownictwo, i powstanie jedna, duża, silna firma w przyszłości. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, w sumie tak naprawdę naturalny. Musi on zyskać akceptacje rządu, a także strony społecznej. Nie zapominajmy o tym, że firmy to ludzie. Dochodzą takie sygnały, że jest zrozumienie, że jest to kwestia naturalna w przyszłości, by one ze sobą ściśle współpracowały" - stwierdził Dąbrowski. (PAP)

autor: Michał Boroń