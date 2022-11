W Czechach urodziło się w 2021 r. 1,6 tys. dzieci więcej niż rok wcześniej. Dzięki czemu wskaźnik dzietności wyniósł 1,83 i okazał się najwyższy od 1992 r. We Francji przyszło na świat o 3 tys. więcej dzieci, co dało podobny wskaźnik. Choć był on minimalnie wyższy niż w 2020 r., to jednak nie jest to żaden rekord - w 2010 Francja mogła się pochwalić wskaźnikiem gwarantującym zastępowalność pokoleniową, czyli ok. dwoje dzieci na jedną kobietę w wieku rozrodczym. Również w innych państwach Europy odnotowano pozytywną zmianę trendu w trakcie pandemii: dla przykładu w Niemczech wskaźnik dzietności wzrósł z 1,53 do 1,58, w Austrii z 1,44 do 1,48. Również na Węgrzech w trakcie pandemii urodziło się więcej dzieci - wskaźnik urodzeń wyniósł 1,59. W Polsce też doszło do zmian, ale na niekorzyść. Liczba porodów spadła do ok. 330 tys., co było najgorszym wynikiem od II wojny światowej, zaś wskaźnik dzietności spadł do 1,31 z i tak niezbyt wysokiego 1,39.