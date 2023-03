To przełom: do tej pory Komisja blokowała rozmowy, mówiąc, że kwestia dostaw szczepionek dotyczy wszystkich państw członkowskich. Teraz przyznaje, że sytuacja Polski jest specyficzna ze względu na wydatki związane z wojną w Ukrainie

Już wcześniej Polsce udało się zawrzeć umowę z innymi dostawcami, nie oglądając się na pozostałe państwa unijne. W jej ramach część dostaw od Moderny oraz Novovaxu została umorzona. Jednak to Pfizer jest naszym największym kontrahentem. I to z nim toczy się gra o największe pieniądze. Sprawa jest o tyle istotna, że środki na ten cel są zablokowane na koncie NFZ i do czasu zawarcia ugody nie można ich wydawać na inne świadczenia medyczne.