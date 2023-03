Na konferencji prasowej przed KPRM Gawkowski podkreślał, że Polska nie otrzymała dotąd żadnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, gdy tymczasem kilka krajów otrzymało już drugie transze.

"Złożymy wniosek do pani marszałek o to, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w przyszłym tygodniu, premier zdał całościową relacje: jak, gdzie jesteśmy w sprawie o pieniądze z Unii Europejskiej, jak wygląda Fundusz Europejski i możliwości sięgnięcia po niego tu i teraz, kiedy będzie złożony wniosek (ws. KPO)" - poinformował szef klubu Lewicy.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 7-9 marca.

W ocenie Gawkowskiego, cały obóz Zjednoczonej Prawicy: Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki "odpowiadają za to, że nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej".

1 czerwca ub. roku Komisja Europejska po ponad rocznych negocjacjach zaakceptowała polski KPO, jednak dotąd Polska nie skierowała wniosku o te środki. W KPO znajdują się bowiem warunki, czyli tzw. kamienie milowe, od których spełnienia KE uzależnia wypłacenie Polsce środków z unijnego Funduszu Odbudowy mającego wesprzeć kraje członkowskie w przezwyciężaniu gospodarczych skutków pandemii COVID-19. KPO zakłada m.in., że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa - temu ma służyć nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym.

W KPO Polska wystąpiła o 23,9 mld euro grantów i 11,5 mld euro pożyczki.

Uchwalona w styczniu nowelizacja o SN autorstwa PiS miała według autorów wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Przewiduje ona, że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

10 lutego prezydent Andrzej Duda poinformował o skierowaniu nowelizacji ustawy o SN do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Oznacza to, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją – zaznaczył prezydent. Jednocześnie Andrzej Duda zaapelował do sędziów TK o niezwłoczne zajęcie się tą nowelą. (PAP)