W środę Parlament Europejski będzie głosował nad sprawozdaniem Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) PE, zalecającym zmianę unijnych traktatów. Zawiera on propozycję 267 zmian w obu traktatach - o Unii Europejskiej (TUE) oraz o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Gawkowski został zapytany, jak zagłosują eurodeputowani Lewicy w Parlamencie Europejskim w tej sprawie. "Nie wiem jakie będą decyzje parlamentarzystów. Wiem, że dzisiaj grupa polityczna zbiera się" - odpowiedział. Dopytywany, czy parlamentarzyści otrzymali "instrukcje partyjne", zapewnił, że nie.

"Rekomenduję poczytanie całości traktatów"

"Z tego co wiem, grupa polityczna zbiera się dzisiaj w godzinach popołudniowych. Będzie dyskusja o tym, jaki powinien być kierunek. Mogę tylko powiedzieć, że Lewica zawsze była za głębszą integracją" - stwierdził poseł.

Jednocześnie zastrzegł, że "za tą integracją, która dzisiaj idzie, nie idzie wcale zmiana traktatów, tylko rozmowa o tym, jakie powinno być miejsce dla partnerów, którzy będą przyjmowani w UE".

"Rekomenduję poczytanie całości traktatów, w których jest jasno zapisane, że my, Polacy, godzimy się na to, że jakieś elementy naszego życia społecznego w Polsce oddajemy w decyzję UE, ale jednocześnie godzimy się na to, że będziemy rozważali, jak powinna być w przyszłości konstruowana Unia, jeżeli na przykład będzie się rozszerzała" - zauważył.

"Państwa takie, jak na przykład Węgry, mogą blokować pewne decyzje"

Według Gawkowskiego "jednomyślność nie jest najlepszą decyzyjnością w UE". "Państwa takie, jak na przykład Węgry, mogą blokować pewne decyzje w Unii Europejskiej, do niedawna też Polska, które dla całej wspólnoty i dla Polski są dobre, dlatego, że jest inna władza, która ma na przykład korzenie rosyjskie (...). Dla mnie to nie jest dobra zasada" - podkreślił poseł.

"Uważam, że zasada jednomyślności daje pole do tego, żeby jeden partner ze wszystkich zablokował szansę na to, żeby szukać kompromisów i otwartej sytuacji na przyszłość. Bo jak myślę sobie, na przykład o tym, jaką politykę à propos transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego w Europie prowadzą Węgry, a robią to pod dyktando Rosji, to mówię, że to jest złe dla Polski" - ocenił.

Gawkowski podkreślił, że dzisiaj nie ma mowy o zmianie traktatów, a jedynie rozmowa o tym, jak powinna wyglądać UE po przyłączeniu się nowych państw. "Taka dyskusja toczyła się także w roku 2001, 2002, 2003, zanim UE została rozszerzona o dziesiątkę państw. Dyskusja będzie i musi się przetoczyć w przypadku Mołdawii i Ukrainy" - zastrzegł.

Autor: Iwona Żurek