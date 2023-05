Wedle wstępnych wyników, na jakie powołał się Yener, ubiegający się o reelekcję prezydent Recep Tayyip Erdogan zdobył 49,51 proc. głosów, o kilka punktów procentowych więcej niż jego główny przeciwnik Kemal Kilicdaroglu, który uzyskał 44,88 proc. głosów.

To Erdogan i Kilicdaroglu zmierzą się w drugiej turze. Trzeci kandydat Sinan Ogan uzyskał poparcie na poziomie 5,17 proc.

Yener dodał, że nawet jeśli wszystkie niepodliczone jeszcze głosy zostałyby przyznane Erdoganowi, uzyskałby on łącznie 49,54 proc., co nadal nie umożliwiłoby mu wygranej w pierwszej turze, do czego potrzeba ponad 50 proc. głosów.

Do podliczenia zostało jeszcze 35 tys. oddanych głosów.

