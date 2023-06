W czwartkowym spotkaniu udział bierze prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy, a także wiceprezesi ugrupowania.

W środę premier Morawiecki poinformował, że podczas prezydium komitetu politycznego PiS odbędzie się dyskusja na temat powrotu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Wcześniej, również w środę, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany przez dziennikarzy, czy Kaczyński wróci do rządu, odpowiedział, że "to nie jest jeszcze przesądzone".

"Chodzi o to, żeby wzmocnić pozycję premiera, żeby zakończyć taki etap wymyślania czy wprowadzania w pośpiechu rozmaitych ustaw jeszcze przed wyborami na posiedzenie Sejmu, czyli takiego działania resortowego bez spojrzenia na całość" - powiedział Terlecki, pytany o motywy ewentualnego powrotu prezesa PiS do rządu.

Kaczyński w rządzie?

Gazeta.pl poinformowała, że Jarosław Kaczyński ma rozważać powrót do rządu, ponieważ nie jest zadowolony z kampanii wyborczej swego obozu i wewnętrznych wojen w Zjednoczonej Prawicy. Jak donosił portal, prezes PiS rozważa powrót do rządu jako wicepremier i degradację wszystkich innych wicepremierów, by liderów rządu było tylko dwóch: on i premier Mateusz Morawiecki.

Ścisłe władze PiS - według zapowiedzi Terleckiego - mają rozmawiać ponadto na temat kształtu sztabu wyborczego. "My mieliśmy taki okres, kilka dni krytyki pod adresem naszego sztabu. To było związane z tym, że nasza konwencja programowa, nazywana +ulem+, niewystarczająco została zapromowana przede wszystkim w mediach społecznościowych. Posłowie zgłaszali krytykę pod adresem naszego sztabu" - przyznał polityk PiS w Radiu Plus. "To trzeba jakoś rozwiązać, wyjaśnić" - doprecyzował.

Pytany, czy to sformułowanie "jakoś rozwiązać" oznacza zmianę sztabu, odparł, że niekoniecznie chodzi o zmiany personalne, choć - jak przyznał - być może one nastąpią. "Ale przede wszystkim chodzi o zmobilizowanie do bardziej intensywnej i bardziej kreatywnej pracy" - dodał.

Wśród tematów posiedzenia kierownictwa znajdzie się zapewne kwestia zbliżającej się konwencji. Ma się ona odbyć 24 czerwca w Łodzi i mają zostać na niej przedstawione kolejne propozycje programowe. (PAP)

autor: Rafał Białkowski