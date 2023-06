Podczas poniedziałkowej narady ambasadorów szef rządu wskazywał, że historia postawiła nas na potężnym geopolitycznym zakręcie. Dlatego - jak zauważył - rola ambasadorów Polski jest dziś ogromna.

"Musimy ten czas dobrze wykorzystać. Musimy wykorzystać go dla umocnienia naszej pozycji na arenie międzynarodowej, do przedstawienia naszych racji, priorytetów w polityce zagranicznej i krajowej, i do takiego przedstawienia tych racji, żeby wiązało się to z wzmocnieniem naszej narracji, naszego przekazu, naszej opowieści w różnych stolicach, w których służycie państwo Rzeczpospolitej" - mówił do ambasadorów Morawiecki.

Oświadczył, że rząd PiS "konsekwentnie realizuje cel umocnienia naszej pozycji na arenie międzynarodowej".