100 konkretów to założenia programu, który w sobotę mają ogłosić politycy KO. Specjalnie na tę okazję uruchomiono stronę w sieci, jednak partia zapomniała o jej zabezpieczeniu, przez co użytkownicy dostali się do treści. Niektórzy twierdzą, że to "wyciek kontrolowany" - podał w sobotę money.pl.

Jak podał serwis money.pl, liderzy Koalicji Obywatelskiej, w tym m.in. Donald Tusk, w sobotę podczas kongresu programowego formacji mają przedstawić "100 konkretów na 100 dni". Będą to założenia programu, z którym KO zamierza iść do nadchodzących wyborów parlamentarnych. "Z tej okazji partia przygotowała też stronę internetową 100konkretow.pl. Na razie jednak nie ma na niej żadnych treści, choć jeśli ktoś się postarał, to mógł przed innymi wyciągnąć kilka konkretów z programu Koalicji" - czytamy. Reklama Serwis przekazał, że "zwrócił na to uwagę jeden z użytkowników portalu X (dawny Twitter) i wskazał, że strona nie była odpowiednio zabezpieczona". "Z jego relacji wynika, że serwis został stworzony +na darmowym CMS (system do tworzenia treści – przyp. red.)+, ale zapomniano +wyłączyć API (interfejs programowania aplikacji – red.), więc można sobie część z tych konkretów przeczytać+". Według money.pl po nagłośnieniu w mediach społecznościowych wpadki KO o stronę 100konkretow.pl odpowiednio zadbano. Obecnie portal już został zabezpieczony. Reklama "Internauci i użytkownicy nie szczędzili krytyki KO. Temat też podchwycili politycy partii rządzącej, m.in. Radosław Fogiel, który stwierdził, że +dzięki dyletanctwu PO+ dowiedzieliśmy się, że ich postulatem jest +bycie grzecznym wobec Niemiec+" - czytamy. Serwis money.pl dodał, że "nieco inną teorię przedstawił dziennikarz Tomasz Żółciak". "A może kontrolowany przeciek?" – zapytał na portalu X. (PAP) Artur Patrzylas Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję