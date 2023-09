Ponad ćwierć miliona osób w komisjach

W październikowych wyborach parlamentarnych w całym kraju utworzono 31 073 obwodów głosowania. W ich skład powołano ponad 258 tys. osób.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłosiły 82 komitety wyborcze.

Najwięcej kandydatów z PiS i KO

Najwięcej - 40 988 kandydatów - zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Niewiele mniej, bo 40 611 kandydatów, zgłosiła Koalicja Obywatelska. Trzecia Droga zgłosiła 32 294 kandydatów, Nowa Lewica - 29 447 kandydatów, Konfederacja - 25 682 kandydatów, Bezpartyjni Samorządowcy - 15 201 kandydatów, a Polska Jest Jedna - 11 995 kandydatów.

"Cieszę się, że przy tych wyborach komitety wyborcze wykazały się dużą aktywnością, bo cztery lata temu mieliśmy duże problemy z obsadzeniem obwodowych komisji wyborczych. W tym roku nie było takiego problemu i niemal wszystkie komisje wyborcze zostały powołane w maksymalnych składach" - powiedziała PAP szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Więcej chętnych niż miejsc

Wskazywała, że kandydatów na członków obwodowych komisji było tak dużo, że - zgodnie z Kodeksem wyborczym - trzeba było przeprowadzić losowania i nie wszyscy, którzy zostali zgłoszeni, zasiądą w komisjach wyborczych.

Najwięcej członków obwodowych komisji wyborczych - 36 729 - powołano spośród kandydatów zgłoszonych przez Koalicję Obywatelską. Z kolei spośród kandydatów zgłoszonych przez PiS do pracy w komisjach powołano 36 565 osób.

Szefowa KBW przekazała, że obwodowe komisje wyborcze zaczęły już pracować i na tę chwilę ukonstytuowało się 5621 z nich - odbyły się pierwsze spotkania, powołano przewodniczących i ich zastępców.

Co robi obwodowa komisja wyborcza?

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie; czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania; ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości; przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Przewodniczący komisji zarobią 800 zł, zastępcy przewodniczących 700 zł, a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 600 zł.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska