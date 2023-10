Do 12 października można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania i zmieniać miejsce głosowania. Do 10 października należy złożyć wniosek o głosowanie za granicą. Wyborcy z niepełnosprawnością do 2 października mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego i zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Jak sprawdzić, gdzie jest się zapisanym do spisu wyborców?

Jak zmienić miejsce głosowania w Polsce?

Jak pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Jak zagłosować za granicą?

Jakie uprawnienia mają wyborcy z niepełnosprawnością?

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie przez pełnomocnik rozwiń > Jak sprawdzić, gdzie jest się zapisanym do spisu wyborców? Reklama Wyborca, który nie wie, gdzie jest zapisany do spisu wyborców, może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę gov.pl (w zakładce "twoje dane"). Wyborca znajdzie tam informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzi też swoje dane przechowywane w rejestrze. Jak zmienić miejsce głosowania w Polsce? Reklama Wyborca, który w czasie wyborów będzie przebywał poza miejscem stałego zamieszkania, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do 12 października złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek może zostać złożony na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na obszarze której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej przez stronę internetową www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania. Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był ujęty. Jak pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania? Aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania, wyborca może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek - z własnoręcznym podpisem - o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Jak zagłosować za granicą? Wyborcy przebywający poza Polską, aby oddać głos muszą zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 10 października. Są trzy sposoby na złożenie wniosku: przy użyciu usługi e-Wybory (https://ewybory.msz.gov.pl/), poprzez złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie), poprzez złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych). Za granicą wyborcy mogą głosować również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Jakie uprawnienia mają wyborcy z niepełnosprawnością? Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego. Jeśli stan zdrowia wyborcy nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć mu opiekun. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej 2 października. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Głosowanie korespondencyjne Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej 2 października. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Głosowanie przez pełnomocnika Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej 6 października. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do godz. 21.(PAP) autorka: Aleksandra Rebelińska Kamil Nowak