Podczas debaty przedstawiciele komitetów wyborczych zostali zapytani o stanowisko wobec kwestii prywatyzacji lasów państwowych.

Według Bosaka najważniejsze są inwestycje, które nadchodzą

"Lasy to są aktywa strategiczne dla całej gospodarki, nie należy ich sprzedawać, nie należy ich prywatyzować. Należy też zadbać o to, żeby z Polski nie wyjeżdżało nieprzetworzone drewno, bo to uderza w polską branże drzewną, uderza w przemysł meblarstwa, w branżę eksportową. W tej chwili, niestety, tego drewna brakuje" - podkreślił Bosak.

Polityk Konfederacji zwrócił też uwagę na inne spółki o znaczeniu strategicznym. "PiS zbudował wokół Orlenu prawdziwy moloch. To nie jest bezpieczne integrowanie tylu spółek pod jedną ręką. Ponadto sprzedał kapitałowi zagranicznemu znaczne części Lotosu" - powiedział.

Według Bosaka najważniejsze są inwestycje, które nadchodzą, czyli Centralny Port Komunikacyjny lub elektrownie jądrowe. "Ciągle nie mamy określonej struktury własnościowej. Po ośmiu latach rządów PiS nie był w stanie zdecydować, czy to ma być własność państwa polskiego, czy międzynarodowego kapitału" - zaznaczył.

"Tutaj muszą być jasne decyzje, kontrola państwa. Przede wszystkim musimy wiedzieć, po jakiej cenie prąd będzie sprzedawany Polakom, bo PiS robi propagandę sukcesu, a tak podstawowych faktów, jak kto ma za to zapłacić i ile, nie ustalił" - powiedział.

Autorka: Agnieszka Ziemska, Marcin Jabłoński