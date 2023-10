Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) uzyskało poparcie na poziomie 36,8 proc.

Koalicja Obywatelska

Na Koalicję Obywatelską (KO) swój głos oddało 31,6 proc. wyborców.

Trzecia Droga

Trzecia Droga otrzymała 13 proc. głosów w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Oznacza to, że Trzecia Droga przekroczyła próg wyborczy, który dla koalicyjnych komitetów wyborczych wynosi 8 proc.

Lewica

Lewica zdobyła głosy 8,6 proc. wyborców.

Konfederacja

Na Konfederację zagłosowało 6,2 proc. wyborców.

Bezpartyjni Samorządowcy

Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 2,4 proc. głosów i tym samym nie przekroczyli progu wyborczego, który dla pojedynczego komitetu wyborczego wynosi 5 proc.

Podział mandatów

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zdobyło 200 mandatów, Koalicja Obywatelska (KO) - 163, Trzecia Droga - 55, Lewica - 30, Konfederacja - 12 - wynika z sondażu Ipsos.

Frekwencja

Frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych była bardzo wysoka i wyniosła 72,9 proc. - wynika z sondażu exit poll.

Co to jest sondaż exit poll

Sondaż exit poll jest badaniem przeprowadzanym wśród osób wychodzących z lokali wyborczych. Badanie to jest przeprowadzane przez ankieterów, którzy stoją pod komisjami wyborczymi i proszą osoby wychodzące z lokali wyborczych o wypełnienie ankiety. Udział w takim sondażu jest dobrowolny, a osoby biorące w nim udział nie muszą wskazywać prawdy. Zakłada się, że margines błędu w takim badaniu może wynosić kilka procent.

Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów?

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) wcześniej informowała, że oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych ogłosi we wtorek, 17 października, przed południem.

Wynik referendum

W referendum, które odbyło się wraz z wyborami parlamentarnymi, wzięło udział 40 proc. uprawnionych. Największy udział w referendum odnotowano na wsi – tam udział wzięło 47,5 proc. uprawnionych. W miastach do 50 tys. mieszkańców udział wzięło 38,3 proc., w miastach od 50 tys. do 200 tys. frekwencja wyniosła 35,1 proc. W większych ośrodkach miejskich – liczących od 201 do 500 tys. mieszkańców – frekwencja wyniosła 33 proc., a w największych miastach – 29,2 proc. – wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos.

Największą frekwencję w referendum odnotowano w woj. podkarpackim, gdzie udział wzięło 52,9 proc. osób przebadanych przez Ipsos. W woj. dolnośląskim udział w referendum wzięło 34,6 proc. uprawnionych, w kujawsko-pomorskim – 39,2 proc., w lubelskim – 48,4 proc., w lubuskim 30,3 proc. Zadeklarowana w badaniu Ipsos frekwencja w referendum wyniosła w województwie łódzkim 40,1 proc., w małopolskim 44,3, w mazowieckim 40,7 proc., w woj. opolskim 32,3 proc. W woj. podlaskim frekwencja wyniosła 45,6 proc., w pomorskim – 32,3 proc., w woj. śląskim 39,1 proc. Wg Ipsos, w woj. świętokrzyskim frekwencja sięgnęła 49,6 proc., w woj. warmińsko-mazurskim – 38,6 proc., w wielkopolskim – 35,4 proc., zaś w zachodniopomorskim – 31,2 proc.