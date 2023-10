Do około 3.00 rano w poniedziałek trwało głosowanie w komisji wyborczej na Jagodnie we Wrocławiu. Trwa tam liczenie głosów – poinformował PAP dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański.

W obwodowej komisji wyborczej na Jagodnie we Wrocławiu ostatni wyborca oddał głos około godz. 3 rano w poniedziałek. Po północy przed lokalem wyborczym stała kolejka kilkuset osób. Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański powiedział wówczas PAP, że wszyscy, którzy przyszli do godz. 21 oddadzą głos. „Ta komisja pracuje bardzo powoli” – dodał. Po godz. 5 rano w poniedziałek Szczepański powiedział, że w komisji na Jagodnie trwa liczenie głosów. Reklama Autor: Piotr Doczekalski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję