Rozmowy w gronie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy dotyczące podziału funkcji rządowych i sejmowych mogą się rozpocząć jeszcze w tym tygodniu. Na razie wszyscy czekają na ogłoszenie oficjalnych wyników przez PKW, co zgodnie z zapowiedziami może nastąpić dzisiaj. – Musimy wiedzieć, ile i kto ma szabel – mówi polityk KO. Plan zakłada, że najpierw dojdzie do spotkania liderów wszystkich trzech ugrupowań. Następnie powinno dojść do szczegółowych ustaleń przedstawicieli wszystkich formacji – Na to spotkanie pójdziemy już z pewnymi ustaleniami – słyszymy w KO.

