"Wizja Polski nowoczesnej, rozwijającej się, stawiającej w centrum swoich działań i uwagi rodzinę oraz bezpieczeństwo to jest nasz priorytet" - powiedziała w TVP Info szefowa MRiPS. Zaznaczyła, że w przypadku utworzenia rządu przez totalną opozycję pewnym bezpiecznikiem w polskiej polityce będzie prezydent Andrzej Duda, który swój urząd będzie jeszcze sprawował przez dwa lata.

"Będziemy strzec za wszelką cenę"

Powiedziała, że "w budżecie państwa są zaplanowane środki na programy dla polskich rodzin, a więc m.in. 800 Plus, Dobry Start, oraz politykę senioralną, czyli m.in. trzynastą i czternastą emerytura, Senior Plus, Aktywni Plus". "Prezydent Duda na pewno nie pozwoli, aby te środki zostały wydatkowane na inne cele" - zapewniła minister Maląg.

"Jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości będziemy za wszelką cenę strzec tego, co przez te osiem lat zostało zrobione" - zadeklarowała.

Bezrobocie najniższe dzięki Morawieckiemu?

Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. wyniosła 5 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia nie zmieniła się, a w zestawieniu z końcem października 2022 r. była niższa o 0,1 pkt proc.

"Choć obecnie jest najniższe po 1989 r. bezrobocie w Polsce, to sytuacja może ulec zmianie" - powiedziała minister Maląg.

"To, że mamy dziś najniższe bezrobocie to wynik decyzji rządu premiera Morawieckiego" - podkreśliła szefowa MRiPS. Jako przykład podejmowanych działań wskazała uruchomienie inwestycji strategicznych, dzięki którym samorządy otrzymały środki i można było stworzyć nowe miejsca pracy.

Rząd "totalnej opozycji" nie będzie mieć łatwo

Według Maląg "sytuacja rządu, który zostałby utworzony przez totalną opozycję nie będzie łatwa". "Standardy, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiły Polaków, że w sytuacjach trudnych tak jak np. wojna w Ukrainie, czy kryzys energetyczny - nie zostają pozostawieni sami sobie" - zwróciła uwagę szefowa MRiPS.

Oceniła, że w związku z wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego, "do tego momentu rząd totalnej opozycji będzie starał się zachować pewne rzeczy". "Jak będą musieli rozszczelnić budżet, żeby elity, mafie VAT-owskiej mogły dorwać się do tych pieniędzy, to już inna kwestia" - stwierdziła Maląg. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek