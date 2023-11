Mam apel do parlamentarzystów: was wybrali wyborcy, a nie liderzy polityczni. Jesteście zobowiązani do tego, aby realizować to, co jest w waszym programie. My proponujemy realizację także waszych punktów programowych - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Kontynuacja programu "Maluch plus", dodatkowy płatny urlop rodzinny

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje zapisów Dekalogu Polskich Spraw dotyczące polityki społecznej. "Coś, o czym rozmawiałem tutaj z paniami - dodatkowy płatny urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka, z możliwością łączenia tego urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu" - przekazał.

Podkreślił, że powrót mam na rynek pracy jest szalenie ważny. "Panie chcą wracać na rynek pracy, ale czasami chcą wrócić w niepełnym wymiarze" - wskazał.

"Sądzę, że cała nasza wielka, sztandarowa polityka społeczna potwierdza wam, drodzy parlamentarzyści, a przede wszystkim naszym rodakom, że jesteśmy w stanie wprowadzić te nowe punkty, ponieważ wiemy, jak zdobyć pieniądze na nie. Już raz to udowodniliśmy" - ocenił.

Morawiecki zapowiedział też "wielką kontynuację programu Maluch plus". "Jak najwięcej miejsc dla dzieciaków w żłobkach. (...) PiS realizowało ten program od poziomu 84 tys. miejsc w żłobkach do poziomu 240 tys. (...) Mamy 100 tys. miejsc już teraz w przygotowaniu" - podkreślił.

Emerytury stażowe

"Drugi punkt z tego filaru, z tego przykazania, jeśli mówimy o dekalogu, to emerytury stażowe. Emerytury stażowe, czyli możliwość podjęcia decyzji przez każdą Polkę, przez każdego Polaka, który znajduje się w wieku przedemerytalnym, po wypracowaniu odpowiedniego stażu, czy chce przejść na emeryturę, czy nie" - wyjaśnił Morawiecki.

Wskazał, że jest to sprawa, która może połączyć kilka ugrupowań. "To są punkty, które są w programie Polski 2050, PSL czy Lewicy. Różne punkty się tam znalazły, my przeanalizowaliśmy programy i cieszę się, że jest tyle wspólnych mianowników" - zaznaczył Morawiecki.

Emerytura bez podatku, emerytura wdowia

Na konferencji prasowej Morawiecki przedstawił propozycje w zakresie wsparcia rodzin i seniorów. Po pierwsze jest to - jak mówił - emerytura bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tys. zł miesięcznie. "Jesteśmy w stanie podnieść rękę za jednym i za drugim postulatem" - zapewnił.

Druga propozycja do emerytura wdowia. "To postulat Lewicy, czyli uzupełnienie emerytury o dodatkowe świadczenia w przypadku odejścia jednego z małżonków. Jesteśmy w stanie również wypracować tutaj pieniądze" - podkreślił premier.

Trzecią propozycją przedstawioną przez Morawieckiego jest wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Seniora na wzór Karty Dużych Rodzin. "To jest ta nasza propozycja dotycząca sfery życia bardzo mocno rodzinnego, międzypokoleniowego, solidarności międzypokoleniowej"

Autorki: Aleksandra Kiełczykowska, Iga Leszczyńska