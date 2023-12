"Zapadły dziś bardzo ważne decyzje premiera Donalda Tuska dotyczące powierzenia obowiązków kierowania służbami specjalnymi. 2 nowe szefowe i 2 nowych szefów to osoby z wewnątrz swoich służb od wielu lat służące Państwu Polskiemu na najtrudniejszych odcinkach: Dorota Kawecka (SWW), Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak (CBA), Paweł Szota (AW) i Rafał Syrysko (ABW). Piąty pokieruje SKW i jest to generał Jarosław Stróżyk, były wiceszef wywiadu NATO i do 2015 attache wojskowy w USA" - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Zaznaczył również, że "wszyscy powołani przez premiera swoją dotychczasową karierą gwarantują wysoki profesjonalizm i apolityczność. Należy zwrócić też uwagę, że po raz pierwszy w historii polskich służb specjalnych dwiema z nich pokierują kobiety" - czytamy we wpisie.

"Życzę nowym Szefowym i Szefom powodzenia w służbie Rzeczypospolitej!" - dodał minister.