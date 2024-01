Zgromadzeni wysłuchali oświadczenia prezydenta Dudy dotyczącego ułaskawienia. Decyzja spotkała się z aprobatą i brawami zgromadzonych. W Przytułach Starych, gdzie uwięziony jest Maciej Wąsik, mamy do czynienia z małą demonstracją.

Będzie kara dla Bodnara

Protestujący z biało-czerwonymi flagami w rękach skandują hasła: Wypuścić posła, Ruda wrona orla pokona, Będzie kara dla Bodnara.

Poseł PiS Radosław Fogiel zaapelował do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by "otworzył bramę" i wypuścił Kamińskiego. Fogiel poinformował, że do Radomia jedzie żona Kamińskiego. Protestujący liczą na to, że jeszcze we wtorek opuści on areszt.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił we wtorek, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. "Panowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą" - stwierdził Duda.

Autorka: Ilona Pecka