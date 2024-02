Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz 7 lutego powiedział, że oferta kredytowania, którą w części przedstawili Koreańczycy, jest dla Polski nie do zaakceptowania. Zaakcentował jednocześnie konieczność przygotowania społeczeństwa na ewentualność wojny.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek został we wtorek zapytany w radiu Zet, co stanie się, jeśli rząd wycofa się z umowy z Koreańczykami na zakup uzbrojenia dla polskiej armii. "Jeśli wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie kasował uzbrojenie, a to koreańskie ma być bardzo szybko u nas, to weźmie na siebie odpowiedzialność, że mówiąc o zbliżającej się wojnie - doprowadzi do tego, że nie będziemy mieli uzbrojenia" - podkreślił.

Zaznaczył, że jeśli umowa o kredytowaniu wymaga renegocjacji, to niech szef MON ją poprawia. "Jeśli ma takie przeświadczenie, to powinien wsiąść w rządowy samolot i lecieć do Korei Południowej, aby rozmawiać z Koreańczykami i ją renegocjować, a nie ogłaszać to w radiu Zet, bo sprawy obronności powinny być traktowane poważnie" - zaznaczył szef gabinetu prezydenta.

"Jak uda mu się lepiej, to wszyscy będziemy bili brawo. Natomiast Polska potrzebuje tu i teraz uzbrojenia, nie za dziesięć lat, nie za siedem lat, ale jak zauważył Kosiniak-Kamysz - za trzy lata" - podkreślił.

Na początku lutego portal Business Korea informował, że rządząca Koreą Płd. partia nada priorytet przyjęciu poprawki do ustawy, która umożliwi sfinansowanie wartej 30 bln wonów (ok. 90 mld zł) umowy na zakup uzbrojenia przez Polskę. Nowela ma być głosowana na specjalnej sesji parlamentu w lutym, by zdążyć przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi.

Według źródeł, na które powołuje się portal, rządząca Partia Władzy Ludowej (PPP) zaproponuje Demokratycznej Partii Korei (DPK) zorganizowanie posiedzenia Podkomisji Spraw Gospodarczych i Finansowych Komitetu Strategii i Finansów w celu omówienia poprawki do ustawy o Korea Export-Import Bank (Eximbank) w lutym.

Partie rządzące i opozycyjne uzgodniły zwołanie na 19 lutego nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Narodowego, z sesją plenarna zaplanowaną na 29 lutego. Oznacza to, że w ciągu 10 dni poprawka do ustawy o Eximbank będzie musiała przejść przez Podkomisję Spraw Gospodarczych i Finansowych oraz sesję plenarną Komisji Strategii i Finansów, Komisji Legislacji i Sądownictwa oraz sesję plenarną Zgromadzenia Narodowego.

Zmiana ustawy jest niezbędna do sfinalizowania drugiego kontraktu na eksport koreańskiego uzbrojenia do Polski.