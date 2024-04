„Jeżeli chcemy żyć w bezpiecznej Europie, Rosja nie może wygrać wojny na Ukrainie, a NATO musi pozostać silne” – zaznaczył Mastalerek. „Państwa członkowskie Sojuszu muszą wypełniać swoje zobowiązania” – dodał, przypominając jednocześnie o propozycji prezydenta Andrzeja Dudy podniesienia wydatków na obronność do 3 proc. PKB.

"Polska nigdy nie miała iluzji co do polityki Rosji i Władimira Putina"

Prezydencki minister podkreślił, że Polska nigdy nie miała iluzji co do polityki Rosji i Władimira Putina. „Rosja reprezentuje sowiecką mentalność, która chce podbijać, zniewalać i niszczyć innych. Znamy to dobrze z historii Polski i Węgier” – dodał.

„Potrzebujemy więcej Ameryki w Europie, zarówno w sferze wojskowej, jak i gospodarczej” – powiedział Mastalerek. Przypomniał, że europejscy liderzy często prezentowali koncepcje wypchnięcia USA z kontynentu europejskiego, twierdząc, że Europa może poradzić sobie sama.

Szef gabinetu prezydenta Dudy zaznaczył, że Europa powinna współpracować z USA niezależnie od tego, kto aktualnie rządzi w Waszyngtonie. „Dlatego podczas swojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Duda spotkał się z prezydentem Joe Bidenem, a także Donaldem Trumpem i politykami Partii Republikańskiej” – stwierdził Mastalerek.

CPAC to coroczna konferencja odbywająca się w USA, w której od lat 70. biorą udział konserwatywni aktywiści z całego kraju. W ostatnich latach została zdominowana przez zwolenników Trumpa. Spotkania odbywają się też w innych państwach, w tym – po raz trzeci – w stolicy Węgier. W tegorocznej edycji wziął udział były premier Mateusz Morawiecki, przemówienie wygłosił również premier Węgier Viktor Orban.

Władimir Putin deklaruje, że „wartości konserwatywne” to ideologiczny drogowskaz jego polityki. Partia Zjednoczona Rosja, zaplecze polityczne Putina, określa się jako formacja konserwatywna.

Z Budapesztu Marcin Furdyna