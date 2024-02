W środę po godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie wicemarszałka Sejmu, lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka oraz przewodniczącego klubu Konfederacji Stanisława Tyszki z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmowy ma być kwestia "resetu konstytucyjnego".

"Dla dobra obywateli, dla powagi państwa polskiego"

Bosak podczas krótkiego briefingu jeszcze przed spotkaniem przypomniał, że pomysł ten został sformułowany jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu przez prawników związanych z Konfederacją.

Wyraził jednocześnie zadowolenie, że pomysł resetu trafił na "podatny grunt" i politycy różnych opcji mówią obecnie o formułowaniu poprawek do konstytucji i kończeniu sporu, a nie eskalowaniu go.

"Dla dobra obywateli, dla dobra państwa, dla powagi państwa polskiego, dla dobra gospodarki potrzebujemy jedności wymiaru sprawiedliwości, który będzie respektowany przez wszystkich obywateli, i o tym będziemy z panem prezydentem rozmawiali" - zapowiedział Bosak.

Szef klubu Konfederacji Stanisław Tyszka zwrócił natomiast uwagę, że "znaleźliśmy się w sytuacji, w której dwie strony konfliktu politycznego nie uznają poszczególnych sądów, sędziów i orzeczeń sądowych". Według niego "to jest sytuacja patologiczna, sytuacja w której państwo nie może funkcjonować, a dodatkowo ta sytuacja narasta".

Czym jest "reset konstytucyjny"?

"Sytuacja doszła do tego momentu, że my - jako przedstawiciele Konfederacji - uważamy, że naszym obowiązkiem, jako posłów, (...) jest to, żeby poszukiwać kompromisu w duchu koncyliacyjnym, w duchu wyjścia ze swoich pozycji zatwardziałych i w duchu propaństwowym. Liczymy na to, że znajdzie się ten pierwiastek propaństwowości w tych obu zacietrzewionych obozach, że oni wyjdą z tej swojej strefy komfortu i będą gotowi rozmawiać" - mówił.

Tyszka ocenił, że rola prezydenta w tym kompromisie - niezależnie od tego jaki on ostatecznie będzie - jest bardzo istotna. "Bez prezydenta nie da się tego zrobić" - powiedział.

Proponowany przez Konfederację "reset konstytucyjny" polega na wprowadzeniu poprawek do Konstytucji. Chodzi o "wyzerowanie" składów Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego i wybranie ich na nowo lub rozszerzenie składów tych organów.

autorzy: Rafał Białkowski, Delfina Al Shehabi