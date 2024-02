Minister porównał też obecny moment w polityce światowej do tego sprzed II wojny światowej.

Sikorski odpowiedział w ten sposób na pytanie współprowadzącej program "Morning Joe" Miki Brzezinski o skutki przedłużającej się debaty w Kongresie USA na temat pakietu pomocowego dla Ukrainy, która odpiera rosyjską inwazję.

Reklama

"Tak naprawdę, wiele szkód dla wiarygodności Ameryki już zostało wyrządzonych. Bo ten pakiet jest już debatowany od miesięcy i to, co ten pakiet - a raczej brak jego przegłosowania - nam uświadamia, to że nawet jeśli naczelny dowódca, prezydent Stanów Zjednoczonych chce pomóc sojusznikom, może nie być w stanie tego zrobić" - powiedział Sikorski. Dodał, że jeśli sytuacja się utrzyma, to sojusznicy Ameryki, zarówno w Europie jak i Azji zaczną mieć wątpliwości na temat sojuszy i zaczną się zabezpieczać, rozglądając gdzie indziej.

Sikorski zaapelował przy tym do przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona o poddanie ustawy ze środkami dla Ukrainy pod głosowanie i porównał obecny moment do sytuacji sprzed II wojny światowej.

Reklama

"Nie powinniśmy powtarzać błędów tych czasów - czym było, w Monachium, ufanie dyktatorowi, jego słowom, jego kartce papieru, zamiast pociągnięcia go do odpowiedzialności" - oznajmił minister nawiązując do konferencji w Monachium w 1938 roku i do Adolfa Hitlera.