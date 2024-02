Szefowa Komisji Europejskiej przyjedzie do Polski w przeddzień 2. rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie.

Premier Donald Tusk mówił na czwartkowej konferencji prasowej, że jednym z tematów rozmów będą kwestie związane z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Zapowiedział również, że w czasie oświadczeń dla mediów publicznie odniesie się m.in. do potrzeby korekty polityki europejskiej, jeśli chodzi o sytuację na granicy z Ukrainą.

Szef rządu podkreślił, że "na polskiej granicy z Ukrainą chronimy interesy nie tylko polskich rolników", bo to granica europejska. "Prawie w każdym państwie europejskim rolnicy i producenci buntują się przeciwko niektórym przepisom, niektórym zasadom, jakie przyjęto" - zaznaczył.

"Chciałbym, żeby to wreszcie dotarło do świadomości wszystkich bez wyjątku uczestników tego zjawiska, tego problemu. To jest wspólny obowiązek UE uregulowanie tego w taki sposób, aby rynek europejski, i w tym przede wszystkim z naszego punktu widzenia polscy rolnicy nie byli w tej sytuacji, w jakiej są dzisiaj" - powiedział.

Z koeli podczas debaty nad wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Adama Bodnara premier poinformował, że wizyta von der Leyen ma również związek z kwestiami dotyczącymi odblokowaniem środków unijnych dla Polski. "Wszystko wskazuje na to, że w piątek dowiemy się, że po latach zwłoki i tygodniach niezwykle intensywnej pracy głównie ministra Adama Bodnara, wreszcie usłyszymy z ust przedstawicieli instytucji europejskich, że Polska ma odblokowane środki z KPO" - poinformował w czwartek w Sejmie premier Tusk.

Bodnar przedstawił we wtorek w Brukseli plan reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce, który ma doprowadzić do zakończenia uruchomionej w 2017 r. procedury z art. 7. Traktatu o Unii Europejskiej wobec Polski. Plan spotkał się z pozytywnym odbiorem państw członkowskich. Komisja Europejska uważa, że jest realistyczny, jednak zamknięcie procedury uzależnia od jego realizacji.

KE wszczęła procedurę z art. 7. wobec Polski w 2017 r. w reakcji na reformę wymiaru sprawiedliwości wprowadzoną przez ówczesny rząd.

Podczas wizyty w Warszawie szefowej KE towarzyszyć będzie premier Królestwa Belgii Alexandr De Croo, który spotka się również z prezydent Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim.