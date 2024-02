Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej pytana była o kandydatkę na szefową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dorotę Bieniasz.

Wyjaśniła, że na ten moment został wystosowany wniosek o zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą ZUS tej kandydatury. "To jest niezbędny krok. Ta opinia jest konieczna" - dodała. "W momencie, w którym ją otrzymam, zwrócę się do premiera Donalda Tuska z wnioskiem o powołanie pani Bieniasz na to stanowisko" - zaznaczyła.

"Przez ostatnie tygodnie obserwowałam jak pani Dorota Bieniasz zarządza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak naprawia niezwykle napięte relacje między pracownikami a zarządem zakładu, jak zakład pod jej kierownictwem sprawnie działania. Stąd taka, a nie inna decyzja" - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

10 stycznia br. premier Donald Tusk odwołał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudę Uścińską. Wniosek do premiera o odwołanie Uścińskiej złożyła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

