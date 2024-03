Potencjał do punktowania rządu jest spory. Bo w pełni zrealizować udało się zalewie kilka obietnic, i to tego lżejszego kalibru: przywrócono państwowe finansowanie in vitro, obniżono VAT dla branży beauty i powołano Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku. Choć udało się odblokować unijne pieniądze, to wciąż nie ma konkretów dotyczących podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł czy postawienia prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

