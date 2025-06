Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce

"Wyniki (wyborów prezydenckich w Polsce - PAP) sugerują, że złożone tło instytucjonalne kraju z ostatniego półtora roku pozostanie bez zmian. Przebieg kampanii jest zgodny z naszą oceną, że strony w polskiej polityce pozostają mocno przeciwstawne, co może sprawić, że kształtowanie polityki będzie bardziej nieprzewidywalne. Uważamy również, że realizacja części rządowego programu będzie nadal stanowić wyzwanie, nie tylko ze względu na prawo prezydenta do weta" - napisano w raporcie S&P.

Reklama

"Dla przykładu, prawdopodobnie trudno będzie cofnąć niektóre z kontrowersyjnych reform przeprowadzonych przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości - w szczególności reformy dotyczące sądownictwa. Wysiłki te mogą napotkać przeszkody w Trybunale Konstytucyjnym" - dodano.

Polityczny impas zagrożeniem dla odporności polskiej gospodarki

Analitycy wskazują, że choć podstawą dla ratingu jest odporność polskiej gospodarki, to przedłużający się impas polityczny sugeruje, że prawdopodobieństwo reform fiskalnych jest niskie.

"Niezwykła odporność polskiej gospodarki na wstrząsy nadal stanowi podstawę naszych ratingów. W ciągu ostatnich trzech dekad wyniki gospodarki były nadzwyczajne, a realny PKB wzrósł trzykrotnie, pomimo niewielkiego spadku liczby ludności. W tym okresie bilans Polski w eksporcie usług zmienił się z pozycji zrównoważonej do nadwyżki w wysokości prawie 5 proc. PKB, przy zrównoważonym ogólnym rachunku obrotów bieżących i zadłużeniu zagranicznym netto do PKB poniżej zera" - napisali analitycy.

"Odporność ta odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę Polski, jej elastyczne rynki pracy i produktów, wykształconą siłę roboczą oraz dostęp do znacznych, zewnętrznych źródeł finansowania, w tym transferów z UE. Niemniej, nierównowaga fiskalna kraju rosła w ostatnich latach, a przedłużający się impas polityczny sugeruje naszym zdaniem, że prawdopodobieństwo reform fiskalnych jest niskie" - dodali.

Szybki wzrost długu publicznego

Autorzy raportu wskazują, że oczekiwany w perspektywie 2028 r., szybki wzrost długu publicznego, wskazuje na rosnące ryzyko fiskalne kraju.

"Prognozujemy, że dług netto sektora instytucji rządowych i samorządowych (jako procent PKB) wzrośnie o prawie 10 punktów procentowych w latach 2024-2028, przy czym kluczowym czynnikiem będą znaczne inwestycje w obronność" - oceniają analitycy S&P.

Ich zdaniem, w miarę zbliżania się wyborów parlamentarnych w 2027 r., apetyt na mocniejszą konsolidację fiskalną może zostać ograniczony.

Deficyt budżetowy

"Mimo to przewidujemy, że rząd może ogłosić pewne działania konsolidacyjne w nadchodzących miesiącach. To, z pomocą cyklicznej poprawy, prowadzi nas do prognozy spadku deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych jako odsetka PKB - do 5,1 proc. w 2026 r. i do 3,9 proc. w perspektywie 2028 r. Nasza prognoza deficytu jest wyższa niż prognoza rządowa na lata 2026-2028, ponieważ uważamy, że rząd będzie musiał podjąć znaczące działania, aby osiągnąć swoje średniookresowe cele. Prognozujemy też niższy wzrost PKB niż ten, który zakłada rząd" - napisano w raporcie.

"Uważamy, że uruchomienie 'krajowej klauzuli korekcyjnej' w ramach przepisów fiskalnych UE daje Polsce dodatkową elastyczność. Nasze prognozy już to uwzględniają i wskazują, że deficyt prawdopodobnie nie spadnie poniżej 3 proc. PKB do 2028 roku. Uważamy, że nastroje rynkowe i inwestorskie mogą ostatecznie odegrać co najmniej równie ważną rolę jak unijna procedura nadmiernego deficytu w zachęcaniu do konsolidacji fiskalnej w Polsce" - dodano.

Stopy procentowe

Agencja S&P prognozuje, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe do końca 2025 r. do 4,75 proc.

"Prognozujemy stopę procentową na koniec roku na poziomie 4,75 proc., z możliwością jeszcze niższej stopy, biorąc pod uwagę majową obniżkę. Oczekujemy, że stopa na koniec 2026 r. obniży się do 3,5 proc. i do 3 proc. w kolejnych latach" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)