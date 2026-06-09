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Koniec pułapki na spadkobierców. Rząd szykuje ważną zmianę w prawie

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:53
Koniec pułapki na spadkobierców. Rząd szykuje ważną zmianę w prawie
Koniec pułapki na spadkobierców. Rząd szykuje ważną zmianę w prawie/Shutterstock
Szykowana zmiana w prawie usunie pułapkę, w którą dziś wpadają spadkobiercy. Skorzystają też sądy angażowane przez osoby, które nie chcą płacić cudzych długów, ale nie dopełniły formalności w terminie - pisze we wtorek „Rzeczpospolita”.

Kosztowna pułapka formalna

Dziennik zauważa, że dług w spadku zamiast majątku to już nie rzadkość, a żeby go skutecznie odrzucić, trzeba czekać na odpowiedni moment. „Nie można tego zrobić za późno »jest na to pół roku od tzw. powołania do spadku«, ani za wcześnie - pisze dziennik.

Według szczegółów, do których dotarła „Rzeczpospolita”, pułapkę, w którą wpadają spadkobiercy, postanowiła usunąć Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, przygotowując projekt nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Jak informuje gazeta, szykowana zmiana prawa pozwoli na składanie oświadczeń o odrzuceniu spadku zawczasu, nawet gdy decyzji nie podjęli jeszcze najbliżsi krewni zmarłego.

Mniej problemów dla spadkobierców i sądów

„Projekt jest obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie nadawane są mu ostatnie szlify i wkrótce powinien trafić do konsultacji i dalszych prac legislacyjnych” - podaje „Rz”.

Jak podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, mowa o zmianie, która nie tylko jest korzystna społecznie, ale dodatkowo odciąży też sądy. – Dziś osoby, które nie odrzuciły spadku w terminie trafiają do sądu, wnosząc o przywrócenie terminu. Pomijając kwestię, że nie zawsze udaje się go przywrócić, angażuje to sądy, które mogłyby się zająć innymi sprawami – podkreśla Arkadiusz Myrcha.

W praktyce nowelizacja powinna uprościć procedurę i ograniczyć ryzyko błędów – podsumowuje w rozmowie z dziennikiem prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie Tomasz Karłowski.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: prawokrajdługi spadkowePrawo spadkowe
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