– Apelujemy już od kilku tygodni do resortu edukacji i nauki o jak najszybsze wydanie instrukcji. Decyzje niestety wciąż nie zapadają. Czasu jest coraz mniej. Bez wytycznych organizatorzy nie wiedzą, dla grup jakiej wielkości mogą zgłaszać wypoczynek, ile kadry muszą zapewnić do opieki – wyjaśnia Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. Dodaje, że o imprezie trzeba powiadomić kuratorium z 21-dniowym wyprzedzeniem. Pierwsze turnusy ruszą pod koniec czerwca, więc obowiązek będzie do spełnienia już za kilkanaście dni.