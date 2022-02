We wtorek weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi umożliwiając w swoich placówce odbiór przesyłek.

Lidl, Biedronka, Auchan, Carrefour, Netto i Kaufland zamknięte w niedziele

Zgodnie z nowelą, w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie będą mogły działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Nowelizacja wprowadza określenie "przeważająca działalność", które oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Oznacza to, że zamknięte zostaną sklepy dużych sieci handlowych, w tym Lidl, Biedronka, Auchan, Carrefour, Netto czy Kaufland.

Sklepy Żabki pozostają otwarte

Nowe przepisy dotyczące zakazu handlu w niedziele mogą obejść sieci franczyzowe, w tym popularna w Polsce Żabka. Placówki będą mogły być otwarte także w niedziele niehandlowe, pod warunkiem, że za ladą klientów obsługiwać będzie właściciel czy franczyzobiorca lub nieodpłatnie członek jego rodziny. Sieć sklepów Żabka, należąca do funduszu CVC Capital Partners, już parę dni temu informowała w reklamach, że w niedziele w jej sklepach będzie można zrobić zakupy.

Kary za złamanie zakazu handlu

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Przewidziano także katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w: cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel: ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz w niedzielę przed Wielkanocą.

Kolejna handlowa niedziela przypadnie 10 kwietnia 2022 roku.

Kalendarz niedziel handlowych 2022 do pobrania poniżej: