W poniedziałek w KPRM premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Szef rządu zaproponował pakiet wymagający zmian w konstytucji, chodzi m.in. o kwestie wyłączenia z reguły finansowej wydatków na armię i konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów.

"Wczoraj był przedstawiony opozycji; jest już przygotowany - dosłownie - zapis tej zmiany. Zobaczymy co na to opozycja" - powiedział we wtorek dziennikarzom Terlecki, pytany o ten projekt.

Wicemarszałek Sejmu pytany o możliwość rozwiązania kwestii konfiskaty rosyjskich majątków za pomocą zmian w ustawach, Terlecki powiedział, że takie "mniej skomplikowane" zmiany też będą rozważane. Dodał, że kwestia jest obecnie konsultowana z prawnikami.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Mieczysław Rudy